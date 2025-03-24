В ЕС ответили на слова Уиткоффа по поводу "референдумов" на оккупированных территориях

Флаги Украины и ЕС (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. С соответствующим заявлением выступила спикер Европейской комиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе в контексте высказываний специального представителя США Стива Уиткоффа относительно российских "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, передает Укринформ.

Она назвала российские "референдумы" на оккупированных территориях, на которые ссылался спецпредставитель США, "тотальным обманом", подчеркнув, что они проводились "под прицелом винтовок".

В то же время Гиппер добавила, что позиция ЕС по мирным переговорам четкая.

"Я хочу подчеркнуть два главных пункта. Первый – именно Украина должна решать, какими будут условия. Второй пункт – ничего не может решаться об Украине без Украины. Как демонстрируют российские атаки, России нельзя доверять", – сказала спикер, отметив, что на выходных в Киеве в результате российских атак погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.

Гиппер считает, что "России все еще нужно продемонстрировать настоящую политическую волю относительно завершения ее преступной и неспровоцированной агрессии".

Она напомнила, что ЕС оказывает Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и продолжает давление на Россию, введя 16 пакетов санкций.

"Мы должны оказать помощь Украине прямо сейчас и больше, чем когда-либо. Это именно то, что мы делаем", – сказала спикер.

22 марта Уиткофф заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой урегулирования войны.

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте – это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, чтобы находиться под контролем России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте", – сказал он.