В США представили двухпартийную резолюцию о непризнании территорий Украины российскими

Брайан Фицпатрик (Фото: Facebook)

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик вместе с коллегами представил двухпартийную резолюцию, подтверждающую, что Соединенные Штаты не признают оккупированные Россией украинские территории частью РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

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Фицпатрик подчеркнул, что суверенитет Украины нерушим, а ее независимость – абсолютная, поэтому любая попытка признать территориальные претензии России является "нарушением международного права и демократических ценностей".

"Соединенные Штаты никогда не должны признавать незаконную оккупацию Украины Россией — так же, как мы никогда не признавали аннексию Балтийских государств Советским Союзом", – говорится в заявлении Фицпатрик.

В резолюции прямо отмечается, что "границы Украины, установленные в 1991 году, остаются украинскими – независимо от незаконной военной оккупации, политических манипуляций или попыток насильственной аннексии со стороны РФ".

Резолюция также отвергает любую политику или действия США, предполагающие признание территориальных претензий России, и подтверждает, что:

→ Суверенитет Украины не подлежит обсуждению;

→ Никакая российская аннексия – прошлая, нынешняя или будущая – никогда не будет легитимизирована;

→ Справедливый и продолжительный мир должен привлечь Россию к ответственности и укрепить международное право.

Резолюцию представили конгрессмен Фицпатрик вместе с коллегой-республиканцем Майком Тернером, возглавляющим делегацию США в парламентской ассамблее НАТО, а также с конгрессменом-демократом Джерри Конноли. Инициативу поддержала двухпартийная коалиция членов Палаты представителей, в которую входят Дон Бэйкон, Брендан Бойл, Крис Хулахан, Стени Гоер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался.

Позже президент Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и потеряны".

Впоследствии украинский лидер подтвердил, что на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии поднимался вопрос территорий в процессе установления перемирия.