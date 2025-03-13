Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, Запорожскую АЭС и НАТО

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обсуждали с Украиной вопросы территориальных уступок, Запорожской атомной электростанции и членства в НАТО. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает пресс-служба Белого дома.

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"Что ж, мы хотели бы видеть прекращение огня со стороны России. И мы, вы знаете, не работали во тьме (Не скрывали важные вещи. – Ред.). Мы обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и утрачены и все остальные элементы окончательного соглашения", – рассказал Трамп.

Президент США отметил, что в мирном урегулировании есть вопросы того, кто получит "очень большую электростанцию". Судя по контексту, речь идет об оккупированной Запорожской АЭС.

В то же время, лидер Штатов подчеркнул, что первой фазой урегулирования является прекращение огня.

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Трамп рассказал, что США и Украина обсудили много отдельных вопросов, в частности, относительно земли.

"Потому что вы не хотите тратить время на перемирие, если оно ничего не означает. Поэтому мы говорим: "Смотрите, это то, что вы можете получить, а это то, что вы не можете получить [по мирному соглашению]", – пояснил президент США.

Также Украина и Штаты обсуждали вопросы членства в НАТО. Американский лидер повторил, что "все знают, какой ответ на этот вопрос" и что Киев "знает этот ответ уже 40 лет (Наверное, преувеличение. – Ред.)". Трамп и его администрация последовательно выступают против вступления Украины в Альянс.

В целом, отметил президент США, многие детали окончательного соглашения уже обсуждены.

Теперь же США увидят, готова ли Россия к прекращению огня, и если нет, то "это будет очень разочаровывающий момент для мира", подытожил Трамп.

Следует отметить, что вопросы территорий, Запорожской АЭС и НАТО отсутствует в финальном заявлении Штатов и Украины по результатам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио признавал, что территориальные уступки обсуждались на этой встрече.