Рубио рассказал, что с территориальными уступками и гарантиями безопасности Украине

Госсекретарь США заявил, что гарантии безопасности для Украины должны выглядеть как "нечто вроде сдерживания" предстоящей агрессии

Марко Рубио (Фото: ОП)

Госсекретарь Марко Рубио признал, что делегации Украины и США обсуждали вопросы территориальных уступок в Саудовской Аравии. Также команды затронули гарантии безопасности, заявил он в аэропорту Шеннон в Ирландии.

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Отвечая на вопрос, обсуждались ли территориальные уступки, Рубио лаконично сказал: "У нас были такие разговоры".

Касаясь темы о гарантиях безопасности, госсекретарь США заявил, что "Украина, подобно любой другой стране в мире, хочет долговременной безопасности".

"Они хотят убедиться, что это больше не повторится [вторжение РФ]. Мы все работаем над этим. Какой смысл тратить время на то, чтобы достичь прекращения огня сейчас, чтобы потом, через три, четыре, шесть лет [Россия снова нападет]? Никто в этом не заинтересован", – сказал Рубио.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть "чем-то вроде сдерживания".