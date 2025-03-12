Рубио рассказал, что с территориальными уступками и гарантиями безопасности Украине
Госсекретарь Марко Рубио признал, что делегации Украины и США обсуждали вопросы территориальных уступок в Саудовской Аравии. Также команды затронули гарантии безопасности, заявил он в аэропорту Шеннон в Ирландии.
Отвечая на вопрос, обсуждались ли территориальные уступки, Рубио лаконично сказал: "У нас были такие разговоры".
Касаясь темы о гарантиях безопасности, госсекретарь США заявил, что "Украина, подобно любой другой стране в мире, хочет долговременной безопасности".
"Они хотят убедиться, что это больше не повторится [вторжение РФ]. Мы все работаем над этим. Какой смысл тратить время на то, чтобы достичь прекращения огня сейчас, чтобы потом, через три, четыре, шесть лет [Россия снова нападет]? Никто в этом не заинтересован", – сказал Рубио.
По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть "чем-то вроде сдерживания".
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.
- Трамп приветствовал результат переговоров США и Украины и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.