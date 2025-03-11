Рубио: Лучшее, что может сделать Россия, – согласиться на предложение Украины

Марко Рубио

Госсекретарь США Марк Рубио после переговоров в Джидде выразил надежду на то, что Россия пойдет на предложенные условия и прекратит огонь. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции с журналистами.

Он отметил, что стороны перешли к вопросу "каким образом прекратить войну"

"Лучшее, что могут предоставить россияне – это просто согласиться на предложение украинской стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Это лучший жест доброй воли, который мы можем ожидать", – сказал Рубио.