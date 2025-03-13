Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, Запорізьку АЕС та НАТО

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати обговорювали з Україною питання територіальних поступок, Запорізької атомної електростанції та членства в НАТО. Про це американський лідер розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає пресслужба Білого дому.

"Що ж, ми хотіли б бачити припинення вогню з боку Росії. І ми, ви знаєте, не працювали у темряві (Не приховували важливі речі. – Ред.). Ми обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені та всі інші елементи остаточної угоди", – розповів Трамп.

Президент США зазначив, що у мирному врегулюванні є питання того, хто отримає "дуже велику електростанцію". Судячи з контексту, йдеться про окуповану Запорізьку АЕС.

Водночас лідер Штатів наголосив, що першою фазою врегулювання є припинення вогню.

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Трамп розповів, що США та Україна обговорили багато окремих питань, зокрема щодо землі.

"Тому що ви не хочете витрачати час щодо перемир'я, якщо воно нічого не означає. Тому ми говоримо: "Дивіться, це те, що ви можете отримати, а це те, що ви не можете отримати [за мирною угодою]", – пояснив президент США.

Також Україна та Штати обговорювали питання членства у НАТО. Американський лідер повторив, що "всі знають, якою є відповідь на це питання" й що Київ "знає цю відповідь вже 40 років (Напевно, перебільшення. – Ред.)". Трамп і його адміністрація послідовно виступають проти вступу України до Альянсу.

Загалом, зазначив президент США, багато деталей остаточної угоди вже обговорено.

Тепер же США побачать, чи готова Росія до припинення вогню, і якщо ні, то "це буде дуже невтішний момент для світу", підсумував Трамп.

Слід зауважити, що питання територій, Запорізької АЕС та НАТО немає у фінальній заяві Штатів та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Водночас державний секретар США Марко Рубіо визнавав, що територіальні поступки обговорювалося на цій зустрічі.