Голова Пентагону назвав повернення кордонів до 2014 року та НАТО нереалістичним для України

Піт Гегсет (Фото: Ron Sachs / EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ до НАТО є нереалістичними цілями. Україні потрібні надійні гарантії безпеки, але в миротворчій місії не братимуть участі американські військові – такі тези посадовець озвучив на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ми перебуваємо [...] у критичному моменті. З наближенням третьої річниці війни наше послання чітке: кровопролиття має припинитися і ця війна має закінчитися. Президент Трамп чітко дав зрозуміти американському народу та багатьом вашим лідерам, що припинення бойових дій і досягнення міцного миру є пріоритетом", – почав промову міністр.

За його словами, американський лідер прагне завершити цю війну дипломатичним шляхом і залучити Росію та Україну до столу переговорів.

Гегсет наголосив, що Міноборони США допоможе досягти цієї мети.

"Ми покладемо край цій нищівній війні та встановимо міцний мир, лише об’єднавши силу союзників і реалістичну оцінку поля бою. Ми хочемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але для початку треба визнати, що повернення Україні кордонів до 2014 року є нереалістичною метою", – сказав чиновник.

На його думку, "гонитва за цією ілюзорною метою" лише продовжить війну коштом ще більших страждань.

Водночас голова Пентагону наголосив, що мир для України повинен містити надійні гарантії безпеки, аби забезпечити, що війна не почнеться знову. Гегсет наголосив, що такий мир не повинен стати "Мінськом 3.0".

США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів, натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

Проте голова Міноборони наголосив, що такі миротворці мають бути розгорнуті не в межах місії НАТО, а також їх не має захищати стаття 5 Північноатлантичного договору. Це положення гарантує колективну безпеку й визнає напад на одного члена Альянсу нападом на усіх.

Гегсет також зауважив, що американських військових не будуть розгортати в Україні.

Також він повторив тезу Трампа про необхідність зниження цін на енергоносії та санкцій проти Росії у цьому секторі, що має привести РФ за стіл переговорів. Окрім цього, посадовець закликав європейських партнерів до збільшення витрат на оборону з 2% до 5% від ВВП, на чому наполягає президент США.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

6 лютого спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

9 лютого 2025 року радник Трампа з питань нацбезпеки заявив, що гарантії безпеки після закінчення російсько-української війни – це відповідальність європейців. За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.