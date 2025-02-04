Зеленський підтримав пропозицію Трампа разом видобувати ресурси в обмін на допомогу

Президент зазначив, що говорив з американським політиком про це ще до його перемоги на виборах

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна відкрита до розроблення корисних копалин разом з партнерами, які допомагають їй у захисті, заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію американського колеги Дональда Трампа. Слова українського лідера на пресбрифінгу передає видання NV.

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"Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", – розповів Зеленський.

Президент вважає, що це "абсолютно справедливо".

Він зауважив, що говорив про це ще у вересні, коли мав зустріч з Трампом (за майже місяць до обрання його президентом США).

Також Зеленський нагадав, що у його Плані перемоги є пункт, який передбачає інвестиції у галузь видобування корисних копалин.

"Я хотів би, щоб бізнес Америки, я знаю, що він дійсно дуже зацікавлений у входженні в Україну, я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", - зазначив голова держави.

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