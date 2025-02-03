Трамп хоче отримати українські рідкоземельні метали в обмін на допомогу

Дональд Трамп поскаржився, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж Європа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив зацікавленість у отриманні українських рідкоземельних металів в обмін на американську допомогу. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, його слова наводить агентство Associated Press.

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У понеділок, 3 лютого, американський президент заявив, що він хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкоземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії.

Виступаючи перед журналістами, Трамп поскаржився, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж її європейські партнери.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними елементами та іншими речами", – сказав Трамп.

Трамп припустив, що він отримав інформацію від українського уряду про те, що Київ готовий укласти угоду, щоб надати США доступ до елементів, критичних для сучасної високотехнологічної економіки.

"Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них [українців] земля, багата рідкоземельними елементами. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити", – додав Трамп.

16 жовтня 2024 року Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

В одному з пунктів Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.