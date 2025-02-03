Трамп хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь

Дональд Трамп пожаловался, что США предоставили больше военной и экономической помощи Украине, чем Европа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, его слова приводит агентство Associated Press.

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В понедельник, 3 февраля, американский президент заявил, что он хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России.

Выступая перед журналистами, Трамп пожаловался, что США оказали больше военной и экономической помощи Украине, чем европейские партнеры.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", – сказал Трамп.

Трамп предположил, что он получил информацию от украинского правительства о том, что Киев готов заключить соглашение, чтобы предоставить США доступ к элементам, критичным для современной высокотехнологичной экономики.

"Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них [украинцев] земля, богатая редкоземельными элементами. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать", — добавил Трамп.