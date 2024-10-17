Экс-дипломат Хара: Последние два пункта Плана победы направлены, прежде всего, Трампу

Речь идет о добыче в Украине редкоземельных металлов и размещении украинских военных в Европе

Александр Хара (Фото: Facebook-аккаунт Хары)

Два последних пункта Плана победы, который накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде, направлены, прежде всего, кандидату в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональду Трампу. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал бывший дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Момент, который мне очень понравился, направленный, прежде всего, Трампу, если он придет к власти в январе, это последние два пункта. Это природные ресурсы, которые есть в Украине, прежде всего редкоземельные металлы, они могут быть использованы европейскими и американскими партнерами для того, чтобы решить проблемы с доступом к таким ресурсам", – сказал Хара.

Он добавил, что Китай контролирует значительные мировые запасы редкоземельных металлов и это является причиной для волнения стран Запада.

Ну и последняя вещь, что, возможно, Украина после победы станет контрибутором безопасности в виде размещения своих войск на территории стран восточного фланга, в частности в государствах Балтии или Румынии, заявил Хара.

Эксперт считает, что в связи с этим меньше американских военнослужащих может быть привлечено в Европе, и их можно будет передислоцировать в Индо-тихоокеанский регион.