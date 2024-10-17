Экс-дипломат Хара: Последние два пункта Плана победы направлены, прежде всего, Трампу
Два последних пункта Плана победы, который накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде, направлены, прежде всего, кандидату в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональду Трампу. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал бывший дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.
"Момент, который мне очень понравился, направленный, прежде всего, Трампу, если он придет к власти в январе, это последние два пункта. Это природные ресурсы, которые есть в Украине, прежде всего редкоземельные металлы, они могут быть использованы европейскими и американскими партнерами для того, чтобы решить проблемы с доступом к таким ресурсам", – сказал Хара.
Он добавил, что Китай контролирует значительные мировые запасы редкоземельных металлов и это является причиной для волнения стран Запада.
Ну и последняя вещь, что, возможно, Украина после победы станет контрибутором безопасности в виде размещения своих войск на территории стран восточного фланга, в частности в государствах Балтии или Румынии, заявил Хара.
Эксперт считает, что в связи с этим меньше американских военнослужащих может быть привлечено в Европе, и их можно будет передислоцировать в Индо-тихоокеанский регион.
- 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- В одном из пунктов Украина предлагает заключить соглашения с ЕС и США, касающиеся совместной защиты, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов, как уран, титан и литий.
- В пятом пункте говорится, что после завершения войны украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны НАТО и повышения безопасности в Европе.