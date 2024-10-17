Ексдипломат Хара: Два останні пункти Плану перемоги спрямовані передусім Трампу
Два останні пункти Плану перемоги, який напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, спрямовані передусім кандидату в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональду Трампу. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив колишній дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.
"Момент, який мені дуже сподобався, який спрямований передусім Трампу, якщо він прийде до влади в січні, це останні два пункти. Це природні ресурси, які є в Україні, передусім рідкоземельні метали, які можуть бути використані європейськими й американськими партнерами для того, щоб розв'язати проблеми з доступом до таких ресурсів", – сказав Хара.
Він додав, що Китай контролює значні світові запаси рідкоземельних металів і це є причиною для хвилювання країн Заходу.
Ну й остання річ, що, можливо, Україна після перемоги стане контрибутором безпеки у вигляді розміщення своїх військ на території країн східного флангу, зокрема в державах Балтії чи Румунії, заявив Хара.
Експерт вважає, що у зв'язку з цим менше американських військовослужбовців може бути залучено в Європі, і їх можна бути передислокувати в Індо-тихоокеанський регіон.
- 16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
- В одному з пунктів Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.
- У п'ятому пункті йдеться про те, що після завершення війни український досвід має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та підвищення безпеки в Європі.