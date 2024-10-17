Ексдипломат Хара: Два останні пункти Плану перемоги спрямовані передусім Трампу

Мова йде про видобуток в Україні рідкоземельних металів та про розміщення українських військових в Європі

Олександр Хара (Фото: Facebook-акаунт Хари)

Два останні пункти Плану перемоги, який напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, спрямовані передусім кандидату в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональду Трампу. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив колишній дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

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"Момент, який мені дуже сподобався, який спрямований передусім Трампу, якщо він прийде до влади в січні, це останні два пункти. Це природні ресурси, які є в Україні, передусім рідкоземельні метали, які можуть бути використані європейськими й американськими партнерами для того, щоб розв'язати проблеми з доступом до таких ресурсів", – сказав Хара.

Він додав, що Китай контролює значні світові запаси рідкоземельних металів і це є причиною для хвилювання країн Заходу.

Ну й остання річ, що, можливо, Україна після перемоги стане контрибутором безпеки у вигляді розміщення своїх військ на території країн східного флангу, зокрема в державах Балтії чи Румунії, заявив Хара.

Експерт вважає, що у зв'язку з цим менше американських військовослужбовців може бути залучено в Європі, і їх можна бути передислокувати в Індо-тихоокеанський регіон.