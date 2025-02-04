Зеленский поддержал предложение Трампа вместе добывать ресурсы в обмен на помощь

Президент отметил, что говорил с американским политиком об этом еще до его победы на выборах.

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина открыта для разработки полезных ископаемых вместе с партнерами, которые помогают ей в защите, заявил президент Владимир Зеленский в ответ на предложение американского коллеги Дональда Трампа. Слова украинского лидера на пресс-брифинге передает издание NV.

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"Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами", – рассказал Зеленский.

Президент считает, что это "совершенно справедливо".

Он отметил, что говорил об этом еще в сентябре, когда встречался с Трампом (почти за месяц до избрания его президентом США).

Также Зеленский напомнил, что в его Плане победы есть пункт, предусматривающий инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых.

"Я бы хотел, чтобы бизнес Америки, я знаю, что он действительно очень заинтересован во вхождении в Украину, я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас", - отметил глава государства.

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