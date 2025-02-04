Шольц назвал желание Трампа получить металлы из Украины в обмен на оружие "эгоистичным"

Немецкий канцлер убежден, что после завершения войны Украине самой понадобятся эти полезные ископаемые

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике намерения президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы в обмен на американскую военную помощь. Его цитирует DW.

"Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего, что понадобится после войны", – сказал Шольц после неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе.

Немецкий лидер назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистичными и эгоцентричными".

Он отметил, что в будущем украинцам понадобится сильная армия и финансирование обновления их страны.

"Это большие задачи, если учесть происходящие в Украине огромные разрушения. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", – сказал Шольц.

Накануне Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России.

16 октября 2024 года президент Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.

В одном из пунктов Украина предлагает заключить соглашения с ЕС и США, касающиеся совместной защиты, а также инвестирования в добычу и использование таких ресурсов, как уран, титан и литий.