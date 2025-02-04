Шольц назвав бажання Трампа отримати копалини з України в обмін на зброю "егоїстичним"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував наміри президента США Дональда Трампа отримати українські рідкоземельні метали в обмін на американську військову допомогу. Його цитує DW.
"Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни", – сказав Шольц після неформальної зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.
Німецький лідер назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними та егоцентричними".
Він зазначив, що у майбутньому українцям знадобиться сильна армія та фінансування відновлення їхньої країни.
"Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього", – сказав Шольц.
Напередодні Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкоземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії.
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- В одному з пунктів Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.