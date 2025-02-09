У Трампа заявили, що гарантії безпеки після російсько-української війни мають бути на Європі

За його словами, Трамп збирається завершити війну, а гарантії будуть повністю на європейських партнерах

Майк Волтц (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Гарантії безпеки після закінчення російсько-української війни війни – це відповідальність європейців, заявив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц. Про це політик розповів в інтерв'ю NBC News.

"Я думаю, що основоположний принцип тут полягає у тому, що мають нести відповідальність за цей конфлікт у майбутньому", – сказав Волтц.

За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.

Раніше, у грудні 2024 року, видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців стверджувало, що Трамп хоче, аби європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому, без залучення сил США.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

6 лютого спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.