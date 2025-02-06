Келлог: Мирного плану Трампа у Мюнхені не буде

Спецпосланець пояснив, що оголошення плану – це прерогатива президента, але цього точно не буде наступного тижня

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Дональда Трампа. Про це посадовець розповів в інтерв`ю американському медіа Newsmax.

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Келлог зазначив, що не спілкувався з медіа, яке заявило, що він нібито має представити цей план у Мюнхені.

Спецпосланець наголосив, що мирний план буде представляти сам президент. Посадовець пояснив, що його команда поінформує Трампа та допоможе йому дійти до точки, коли той зможе оголосити свій план.

Водночас Келлог акцентував, що це точно не відбудеться наступного тижня.

Він додав, що у Мюнхені представники Трампа планують провести "чудові обговорення" з високопоставленими європейськими лідерами та повідомити президенту США про те, що вони дізнаються.

5 лютого Келлог повідомив, що візьме участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції. Келлог заявив, що з "нетерпінням чекає" на можливість розповісти про цілі американського президента щодо припинення війни.

Водночас того ж дня агенція Bloomberg з посиланням на джерела заявила, що Келлог нібито планує презентувати мирний план Трампа у Мюнхені. Агенція стверджує, що план включає заморожування війни та гарантії безпеки для України, водночас окуповані території лишаються у "підвішеному стані". Офіційних підтверджень таким планам немає.