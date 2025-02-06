Келлог: Мирного плана Трампа в Мюнхене не будет

Спецпосланник объяснил, что объявление плана – это прерогатива президента, но этого точно не будет на следующей неделе

Кот Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Дональда Трампа. Об этом чиновник рассказал в интервью американскому медиа Newsmax.

Келлог отметил, что не общался с медиа, которое заявило, что он якобы должен представить этот план в Мюнхене.

Спецпосланник подчеркнул, что мирный план будет представлять сам президент. Чиновник объяснил, что его команда проинформирует Трампа и поможет ему дойти до точки, когда тот сможет объявить свой план.

В то же время Келлог акцентировал, что это точно не произойдет на следующей неделе.

Он добавил, что в Мюнхене представители Трампа планируют провести "отличные обсуждения" с высокопоставленными европейскими лидерами и сообщить президенту США о том, что они узнают.

5 февраля Келлог сообщил, что примет участие в нынешней Мюнхенской конференции безопасности. Келлог заявил, что с "нетерпением ждет" возможность рассказать о целях американского президента о прекращении войны.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Келлог якобы планирует презентовать мирный план Трампа в Мюнхене. Агентство утверждает, что план включает замораживание войны и гарантии безопасности для Украины, в то же время оккупированные территории остаются в "подвешенном состоянии". Официальных подтверждений таким планам нет.