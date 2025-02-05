Келлог на Мюнхенской конференции расскажет о целях Трампа по завершению войны

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля

Кот Келлог (Фото: Shawn Thew/EPA)

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

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"Как специальный посланник президента США по вопросам России и Украины, я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа по прекращению кровавой и дорогой войны в Украине", — написал он.

Келлог добавил, что во время конференции встретится с союзниками Америки, "которые готовы работать с нами".

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля. Мероприятие проводится в столице Баварии с 1963 ежегодно зимой.

1 февраля 2025 года Келлог сказал, что Трамп намерен предоставить Киеву и Москве инструменты для завершения войны. В Белом доме, по его словам, есть "надежный план" завершения боевых действий.

2 февраля Зеленский заявил, что Келлог вместе со своей командой "в ближайшее время" посетит Украину, контакты онлайн и по телефону уже ведутся.