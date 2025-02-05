Келлог на Мюнхенській конференції розповість про цілі Трампа щодо закінчення війни

Мюнхенська безпекова конференція цього року проходитиме з 14 по 16 лютого

Кіт Келлог (Фото: Shawn Thew/EPA)

Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України й Росії Кіт Келлог візьме участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції. Про це він повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Як спеціальний посланник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про цілі Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні", – написав він.

Келлог додав, що під час конференції зустрінеться з союзниками Америки, "які готові працювати з нами".

Мюнхенська безпекова конференція цього року проходитиме з 14 по 16 лютого. Захід проводиться в столиці Баварії з 1963 року щороку взимку.

1 лютого 2025 року Келлог сказав, що Трамп має намір дати Києву та Москві інструменти для завершення війни. У Білому домі, за його словами, є "надійний план" завершення бойових дій.

2 лютого Зеленський заявив, що Келлог разом зі своєю командою "найближчим часом" відвідає Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться.