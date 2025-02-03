Трамп заявив про переговори і з Україною, і з Росією

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре". Про це він сказав журналістам ввечері 2 лютого, передає RFE/RL.

"Ми маємо справу з Україною та Росією", – сказав Трамп.

Він зазначив, що заплановано зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та РФ.

"І я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре", – додав він, не будучи конкретним.

За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Зеленський вважає, що переговори щодо припинення повномасштабної війни між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх.

Відомо, що Кіт Келлог разом зі своєю командою найближчим часом відвідають Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться.

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