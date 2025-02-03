Трамп заявив про переговори і з Україною, і з Росією
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре". Про це він сказав журналістам ввечері 2 лютого, передає RFE/RL.
"Ми маємо справу з Україною та Росією", – сказав Трамп.
Він зазначив, що заплановано зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та РФ.
"І я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре", – додав він, не будучи конкретним.
За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.
- Зеленський вважає, що переговори щодо припинення повномасштабної війни між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх.
- Відомо, що Кіт Келлог разом зі своєю командою найближчим часом відвідають Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться.
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