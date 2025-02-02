Зеленський про переговори США та Росії: Говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх
Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо припинення повномасштабної війни між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.
Зеленський підкреслив, що Росія не хоче вести діалог про припинення вогню або йти на будь-які поступки. Однак американський лідер Дональд Трамп може посадити за стіл переговорів російського диктатора Володимира Путіна, пригрозивши йому санкціями проти енергетичної й банківської системи та підтримкою України.
"Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх", – заявив український президент.
Він зазначив, що українська сторона контактує з адміністрацією Трампа "на загальному рівні", проте невдовзі можуть відбутися особисті зустрічі для розробки більш детальних угод.
А вже після розмови з Трампом слід перейти "до якогось формату розмови із росіянами", сказав Зеленський. Він зазначив, що хотів би бачити за столом переговорів і США, голос Євросоюзу там також необхідний.
Також він застеріг, щоб дозволити Путіну отримати "контроль" над повномасштабною війною. За словами Зеленського, будь-яка угода з Росією без гарантій безпеки від союзників буде лише провісником майбутньої агресії.
- 24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США про закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.
- Того ж дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.
- 1 лютого Трамп заявив, що він із Путіним скоро вживе "суттєвих" заходів для завершення війни.