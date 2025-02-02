Зеленський про переговори США та Росії: Говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо припинення повномасштабної війни між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

Зеленський підкреслив, що Росія не хоче вести діалог про припинення вогню або йти на будь-які поступки. Однак американський лідер Дональд Трамп може посадити за стіл переговорів російського диктатора Володимира Путіна, пригрозивши йому санкціями проти енергетичної й банківської системи та підтримкою України.

"Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх", – заявив український президент.

Він зазначив, що українська сторона контактує з адміністрацією Трампа "на загальному рівні", проте невдовзі можуть відбутися особисті зустрічі для розробки більш детальних угод.

А вже після розмови з Трампом слід перейти "до якогось формату розмови із росіянами", сказав Зеленський. Він зазначив, що хотів би бачити за столом переговорів і США, голос Євросоюзу там також необхідний.

Також він застеріг, щоб дозволити Путіну отримати "контроль" над повномасштабною війною. За словами Зеленського, будь-яка угода з Росією без гарантій безпеки від союзників буде лише провісником майбутньої агресії.

24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США про закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того ж дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.

1 лютого Трамп заявив, що він із Путіним скоро вживе "суттєвих" заходів для завершення війни.