Ян Ліпавський (Фото: x.com/JanLipavsky)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує пастку, заявляючи про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського. І важливо не потрапити до неї, сказав він в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Ліпавський зазначив, що Путін, його міністр закордонних справ Лавров та деякі пропагандисти заявляють, що не хочуть вести переговори з Україною. Натомість вони розмовляють із канцлером Німеччини Олафом Шольцом або президентом США Дональдом Трампом.

"Вони хочуть, щоб ми повірили, що український уряд не здатний вести переговори. Ми не повинні потрапити в цю пастку. Росія безперечно не на шляху до перемоги, але нам все одно знадобляться всі наші сили для створення безпечної Європи", – заявив чеський дипломат.

Ліпавський зазначив, що Путін "чітко дав зрозуміти", що ніколи добровільно не визнає Зеленського. Але союзники повинні змусити Путіна прийняти Зеленського як президента суверенної держави для переговорів.

"Це має бути однією з наших умов переговорів", – наголосив Ліпавський.

У 2024 році Шольц зателефонував Путіну, а 2 грудня він пояснив, навіщо зробив це. У розмові він висловив свою думку, що Україна має право бути незалежною, суверенною державою.

24 січня 2025 року диктатор Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України. Однак він вкотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Глава ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

28 січня Путін заявив, що готовий до діалогу, але знову заговорив про нібито нелегітимність Зеленського. Зеленський відповів, що Путін підтвердив, що боїться діалогу.

30 січня президент Фінляндії заявив, що на перемир'я в Україні може піти від трьох до шести місяців.