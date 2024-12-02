Шольц пояснив, навіщо телефонував Путіну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним потрібно для того, щоб висловлювати свою чітку позицію щодо війни в Україні. Таку думку він висловив на брифінгу в Києві, коментуючи нещодавню телефонну розмову з диктатором РФ.
"Як говорити з людиною, яка почала війну? На це можна легко відповісти. Твердою позицією, чіткою розмовою, мовою і фактами про те, що ми зробимо", – сказав Шольц.
Німецький канцлер нагадав, що розмовляв з Путіним у Москві до повномасштабного вторгнення в Україну.
"Це була довга розмова. У багатьох пунктах ми не були однієї думки. І як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того – на це цілеспрямовано працювали. І саме таким був мій досвід у 2022 році", – сказав він.
За словами Шольца, під час розмов із Путіним, зокрема нещодавньої, він заявляв про право України бути незалежною, суверенною державою, яка вирішила, що хоче бути частиною Європейського Союзу.
"Вона [Україна] має свою армію, свої Збройні Сили, і може досягти своєї повної незалежності. І це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому це чітко сказав", – заявив політик.
Він зазначив, що Путін відповів йому те, про що писали тоді російські пропагандисти.
"Ми різної думки тут, але все ж таки треба мати чітке розуміння і висловити це. І я це зробив. Я говорив і тут – ми не послабимо свою підтримку України. Українці, українки можуть покластися на нас, і нехай російський диктатор не розраховує на те, що він колись може мати Україну одинокою як противника", – наголосив канцлер.
Політик зазначив, що Німеччина готова підтримувати Україну в необхідній мірі та скільки це потрібно.
"І саме зараз у цій ситуації – це дуже важливе повідомлення", – додав він.
- 15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року. У ній Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру.
- Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.