Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову з Путіним

Олаф Шольц планує поговорити з Володимиром Зеленським після перемовин із диктатором РФ

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

До цього Шольц та Путін розмовляли телефоном у грудні 2022 року.

Канцлер Німеччини засудив загарбницьку війну Росії проти України й закликав диктатора РФ припинити її та вивести війська.

Також Шольц заохочував РФ до переговорів з Україною, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Він наголосив, що Німеччина готова підтримувати Україну у мирному процесі.

"Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у повідомленні.

Раніше Шольц спілкувався з президентом Володимиром Зеленським і планує ще раз із ним поговорити після перемовин з Путіним.

ДОПОВНЕНО О 17:15. У Кремлі підтвердили телефонну розмову Путіна і Шольца. У РФ заявили, що вона відбулась за ініціативи німецької сторони. Під час розмови російський диктатор заявив канцлеру ФРН, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Диктатор наголосив, що мирні перемовини "повинні виходити з нових територіальних реалій і повинні усунути причину конфлікту".

Водночас Путін сказав, що "криза стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО, спрямованої на створення на українській території антиросійського плацдарму".

16 жовтня Шольц сказав, що готовий переговорити з Путіним про справедливий мир в Україні.

15 листопада агентство Bloomberg анонсувало телефонну розмову Шольца з диктатором РФ.