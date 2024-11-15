Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову з Путіним

Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову з Путінимдоповнено
У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
До цього Шольц та Путін розмовляли телефоном у грудні 2022 року.
Канцлер Німеччини засудив загарбницьку війну Росії проти України й закликав диктатора РФ припинити її та вивести війська.
Також Шольц заохочував РФ до переговорів з Україною, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Він наголосив, що Німеччина готова підтримувати Україну у мирному процесі.
"Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у повідомленні.
Раніше Шольц спілкувався з президентом Володимиром Зеленським і планує ще раз із ним поговорити після перемовин з Путіним.
ДОПОВНЕНО О 17:15. У Кремлі підтвердили телефонну розмову Путіна і Шольца. У РФ заявили, що вона відбулась за ініціативи німецької сторони. Під час розмови російський диктатор заявив канцлеру ФРН, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від перемовин щодо врегулювання війни в Україні.
Диктатор наголосив, що мирні перемовини "повинні виходити з нових територіальних реалій і повинні усунути причину конфлікту".
Водночас Путін сказав, що "криза стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО, спрямованої на створення на українській території антиросійського плацдарму".
- 16 жовтня Шольц сказав, що готовий переговорити з Путіним про справедливий мир в Україні.
- 15 листопада агентство Bloomberg анонсувало телефонну розмову Шольца з диктатором РФ.