Шольц знову заявив про готовність розмовляти з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий переговорити із російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Про це він заявив під час виступу у Бундестазі 16 жовтня, повідомляє газета Frankfurter Allgemeine та Spiegel.
""Тому правильно, що коли люди запитують, чи ми також будемо розмовляти з президентом Росії, ми говоримо: так, це теж так", — сказав Шольц.
Політик додав, що Німеччина має й надалі "інтенсивно підтримувати" Україну в захисті від російської агресії, оскільки хоче зробити все можливе, щоб повномасштабна війна закінчилася якнайшвидше. Також Шольц нагадав про численні "жертва імперіалістичного божевілля російського президента" в Україні й підкреслив, що подібне не має повторитися у Європі.
За словами Шольца, Німеччина неодноразово організовувала мирні конференції. На міжнародній зустрічі у Швейцарії було оголошено, що має відбутися ще одна конференція, але вже за участю Росії. Однак німецький канцлер наголосив, що принципи залишаються чіткими: будь-які заходи ніколи не проводитимуться "через голову України", а лише за погодженням з нею та союзниками.
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