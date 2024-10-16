Шольц знову заявив про готовність розмовляти з Путіним

Олаф Шольц (Фото: скриншот)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий переговорити із російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Про це він заявив під час виступу у Бундестазі 16 жовтня, повідомляє газета Frankfurter Allgemeine та Spiegel.

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""Тому правильно, що коли люди запитують, чи ми також будемо розмовляти з президентом Росії, ми говоримо: так, це теж так", — сказав Шольц.

Політик додав, що Німеччина має й надалі "інтенсивно підтримувати" Україну в захисті від російської агресії, оскільки хоче зробити все можливе, щоб повномасштабна війна закінчилася якнайшвидше. Також Шольц нагадав про численні "жертва імперіалістичного божевілля російського президента" в Україні й підкреслив, що подібне не має повторитися у Європі.

За словами Шольца, Німеччина неодноразово організовувала мирні конференції. На міжнародній зустрічі у Швейцарії було оголошено, що має відбутися ще одна конференція, але вже за участю Росії. Однак німецький канцлер наголосив, що принципи залишаються чіткими: будь-які заходи ніколи не проводитимуться "через голову України", а лише за погодженням з нею та союзниками.