Шольц вважає, що "настав момент", коли треба обговорити, як закінчити війну якнайшвидше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність інтенсифікувати зусилля для завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.
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Шольц зазначив, що під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він виступив за участь РФ у другому Саміті миру.
"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз", – сказав німецький канцлер.
- 10 липня агенція Bloomberg писала, що Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.
- 1 серпня Зеленський сказав, що Україна не проти присутності Росії на другому Саміті миру – інакше буде складно досягти реальних результатів.