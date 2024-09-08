Шольц вважає, що "настав момент", коли треба обговорити, як закінчити війну якнайшвидше

Також німецький канцлер виступив за присутність росіян на другому Саміті миру

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність інтенсифікувати зусилля для завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.

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Шольц зазначив, що під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він виступив за участь РФ у другому Саміті миру.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз", – сказав німецький канцлер.