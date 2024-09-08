Шольц считает – "настал момент", чтобы обсудить, как закончить войну как можно быстрее
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости интенсифицировать усилия для завершения войны. Об этом он сказал в интервью ZDF.
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Шольц отметил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он выступил за участие РФ во втором саммите мира.
"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас", – сказал немецкий канцлер.
- 10 июля агентство Bloomberg писало, что Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.
- 1 августа Зеленский сказал, что Украина не против присутствия России на втором Саммите мира – иначе будет сложно добиться реальных результатов.