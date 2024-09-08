Шольц считает – "настал момент", чтобы обсудить, как закончить войну как можно быстрее

Также немецкий канцлер выступил за присутствие россиян на втором Саммите мира

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости интенсифицировать усилия для завершения войны. Об этом он сказал в интервью ZDF.

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Шольц отметил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он выступил за участие РФ во втором саммите мира.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас", – сказал немецкий канцлер.