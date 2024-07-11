Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США – Bloomberg

Киев стремится провести повторный саммит к тому времени, когда в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, пишет Bloomberg

Саммит мира в Швейцарии (Фото: Michael Buholzer/EPA)

Украина хочет созвать второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц Украины и государств Запада, осведомленных по этому вопросу.

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Они рассказали, что Украина хочет провести повторный саммит до того времени, когда в Белый дом может вернуться Дональд Трамп. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии утверждал, что положит конец войне в Украине до инаугурации в январе, а также выступал против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В материале Bloomberg говорится, что Украина хотела использовать процесс саммита как путь к достижению широкого согласия по ряду ключевых принципов, лежащих в основе справедливого мира, прежде чем начать взаимодействие с РФ.

Швейцарский саммит был сосредоточен на ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей, и именно по этим вопросам можно было установить начальный контакт с российскими официальными лицами, пишут журналисты.

В разговоре с Bloomberg один из украинских чиновников подтвердил стремление провести второй Саммит мира перед выборами в США. Представители стран Запада заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкими целями и управляемыми ожиданиями. В то же время, американские чиновники не уверены, что саммит при участии России и Украины состоится.

15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили.

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

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