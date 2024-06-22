Под коммюнике Саммита мира подписались еще две страны – Барбадос и Маршалловы Острова

Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира

Барбадос (Фото: Sunny Travel)

К коммюнике по итогам саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, присоединились два новых государства – Барбадос и Маршалловы острова. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад", – написал украинский лидер.

По его словам, это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.

На днях под документом появилась подпись еще одной островной страны – Антигуи и Барбуды, признавшей независимость Украины 27 января 1993 года.

Ниже – Маршалловы острова и Барбадос на карте мира.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике в двух странах – Ираке и Иордании. Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил Радио Свобода, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем".

Также не подписали документ: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписала и Бразилия, но она была наблюдателем на мероприятии.

Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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