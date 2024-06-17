Подписи под коммюнике Саммита мира отозвали Ирак и Иордания

Всего под документом подписались 78 стран и четыре международных организации

Фото: URS FLUEELER/EPA

Подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира отозвали две страны – Ирак и Иордания. Об этом свидетельствует сайт Министерства иностранных дел Швейцарии.

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В воскресенье, 17 июня, во время мероприятия на экране был выведен перечень стран и международных организаций (80 и 4 соответственно), подписавшихся под окончательным документом. В тот момент среди них были и Ирак, и Иордания:

Фото: собеседник LIGA.net

Теперь же на сайте федерального департамента Швейцарии нет этих двух стран в списке подписантов.

Обе страны пока не комментировали ситуацию. И Иордания, и Ирак были на Саммите полноправными участниками, а не наблюдателями.

13 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и экспатриантов Иордании Айманом Ас-Сафади, говорили о формуле мира – страну пригласили принять участие в ее имплементации.

15 июня Кулеба во время Саммита встречался с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Украинский топ-дипломат писал, что стороны согласились: "Саммит является первым шагом на пути к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН".

Также не подписали коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии (полный список читайте здесь).

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

Индия не присоединилась к коммюнике, потому что считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

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