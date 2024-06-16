Индия объяснила, почему воздержалась от коммюнике Саммита мира

Индия воздержалась от коммюнике, потому что считает, что для завершения войны и наступления мира нужны варианты, которые будут "приемлемыми" и для РФ

Саммит мира (Фото - Flickr.com)

Индия не присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира, потому что считает, что к прочному миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон". Об этом заявил глава индийской делегации в Швейцарии, представитель Министерства иностранных дел Индии Паван Капур, передает МИД страны.

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"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или каким-либо другим документом, вытекающим из этого саммита", – сказал он.

При этом Капур подчеркнул, что Индия разделяет "глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине" и поддерживает любое коллективное желание содействовать мирному разрешению конфликта.

Он отметил, что Индия продолжает верить, что достижение крепкого мира требует "объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта".

"Соответственно, мы будем продолжать сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы содействовать всем серьезным усилиям по достижению крепкого мира в Украине", – сказал он.

По его словам, участие Индии в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлены на "понимание разных точек зрения, подходов и вариантов для поиска пути вперед для устойчивого разрешения конфликта".

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации: среди них даже Венгрия и Сербия. Полный текст – здесь.

Не подписали коммюнике Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Также не подписали Бразилия и Ватикан, но они на мероприятии были наблюдателями.

На пресс-конференции саммита, комментируя наличие "друзей" у Путина, Зеленский признал – к сожалению, есть люди, "которые до сих пор балансируют", несмотря на весь терроризм, который принес диктатор РФ в Украину, Африку, Сирию и многие страны мира.

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