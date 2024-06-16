Зеленский уверен, что Путин "не игрок" даже для Китая

Зеленский заявил об изолированности диктатора РФ Путина и назвал два пути, как тот может "закончить"

Владимир Зеленский (Фото - Flickr.com)

Российский диктатор Владимир Путин борется не за "многополярный мир", а исключительно за себя, осознавая свою изолированность. При этом даже для Китая он не является "игроком". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 мая.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, что у Путина, несмотря ни на что, все еще есть "много друзей", и он говорит, что борется за "многополярный мир", Зеленский отметил, что диктатор РФ действительно пока изолирован все же не полностью.

К сожалению, есть "люди, которые балансируют до сих пор", несмотря на весь терроризм, который принес диктатор РФ в Украину, Африку, Сирию и многие страны мира, сказал президент.

"По моему мнению, он борется исключительно за себя. Как он может побороть ту изоляцию, которая есть сейчас? Это уже не восьмерка (не G8, которая просуществовала до 2014-го, а затем стала G7 после исключения РФ. – Ред.). Он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он тоже не игрок. Мы поднимали этот вопрос. Я уверен в этом", – сказал Зеленский.

По его мнению, "все" убеждены в том, что Путин "закончит" либо все же уважая международное право, либо пойдет на радикальные вещи, которые приведут к его изоляции.

Комментируя заявления Путина о "многополярности", Зеленский сказал, что диктатор РФ осознает, что для него невозможно выйти из изоляции – поэтому ему важно, чтобы к нему кто-то присоединился.

Президент считает, что если изоляцию Путина осознает и российское общество, то будет шанс завершить войну дипломатическим путем. Однако ради попытки разделить Европу и другие союзы, как считает Зеленский, Путин может спровоцировать вторжение в другие государства, в частности, НАТО.

13 июня Зеленский заявил, что Си Цзиньпин пообещал ему, что КНР не будет передавать России "никакого вооружения".

Украина надеялась на участие Китая в саммите, однако представителей КНР все же не было. В США предположили, что никто от Пекина не приехал в Швейцарию, потому что об этом попросил Путин.

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