Зеленський впевнений, що Путін "не гравець" навіть для Китаю

Зеленський заявив про ізольованість диктатора РФ Путіна і назвав два шляхи, як той може "закінчити"

Володимир Зеленський (Фото - Flickr.com)

Російський диктатор Володимир Путін бореться не за "багатополярний світ", а виключно за себе, розуміючи свою ізольованість. Водночас наразі навіть для Китаю він не є "гравцем". Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії, що проходив 15 і 16 травня.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, що Путін, попри все, все ще має "багато друзів" і каже, що бореться за "багатополярний світ", Зеленський зазначив, що диктатор РФ дійсно поки ізольований все ж не повністю.

На жаль, є "люди, які балансують досі", попри весь тероризм, який приніс диктатор РФ в Україну, Африку, Сирію і багато країн світу, сказав президент.

"На мою думку, він бореться виключно за себе. Як він може побороти ту ізоляцію, яка є зараз? Це вже не вісімка (не G8, що проіснувала до 2014-го, а потім стала G7 після виключення РФ. – Ред.). Він вже не гравець для багатьох країн. До речі, для Китаю він також не гравець. Ми підіймали це питання. Я впевнений в цьому", – сказав Зеленський.

На його думку, "всі" переконані в тому, що Путін "закінчить" або все ж поважаючи міжнародне право, або піде на радикальні речі, які призведуть до його ізоляції.

Коментуючи заяви Путіна про "багатополярність", Зеленський сказав, що диктатор РФ усвідомлює, що для нього неможливо вийти з ізоляції – тому йому важливо, щоб до нього хтось доєднався.

Президент вважає, що якщо ізоляцію Путіна усвідомить і російське суспільство, то буде шанс завершити війну дипломатичним шляхом. Однак задля спроби розділити Європу та інші союзи, як вважає Зеленський, Путін може спровокувати вторгнення в інші держави, зокрема НАТО.

13 червня Зеленський заявив, що Сі Цзіньпін пообіцяв йому, що КНР не передаватиме Росії "жодного озброєння".

Україна сподівалась на участь Китаю у саміті, проте представників КНР все ж не було. В США припустили, що ніхто від Пекіна не поїхав до Швейцарії, тому що про це попросив Путін.

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