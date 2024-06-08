Кулеба: Участь Китаю в Саміті миру була б правильним кроком, який наблизив би мир

Очільник МЗС зазначив, що Україна перебуває в активному діалозі з Китаєм щодо бачення шляхів досягнення миру

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна переконана, що участь Китаю в Саміті миру була б правильним кроком, який наблизив би мир і продемонстрував збалансовану позицію Пекіна щодо війни. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

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"Ми переконані, що участь Китаю в Саміті миру була б правильним кроком, який наблизив би мир і продемонстрував дійсно збалансовану позицію Пекіна щодо російсько-української війни", — наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна перебуває в активному діалозі з Китаєм щодо бачення шляхів досягнення миру. За його словами, Київ переконує Пекін, що принцип територіальної цілісності є фундаментальним для обидвох країн.

"Відповідно, він має лежати в основі будь-якого плану врегулювання. Ми переконані, що саме "формула миру" є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, заснованого на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН", — сказав міністр.

Очільник українського МЗС зазначив, що Україна публічно відповіла на китайську позицію, а цього тижня в Пекіні відбулися перші за багато років політичні консультації між міністерствами двох країн.

7 червня США закликали Китай взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

2 червня 2024 року Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

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