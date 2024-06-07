США закликали Китай взяти участь у Саміті миру

Вашингтон оцінює, що така присутність Китаю на заході була б корисною, заявив речник Держдепу США

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

Сполучені Штати закликали Китай взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на речника Державного департаменту США.

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За його словами, Вашингтон оцінює, що така присутність Китаю на заході була б корисною.

"Ми, звичайно, заохочували б Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Ми думали, що їхня присутність була корисною", – наголосив він.

Також речник Держдепу зазначив, що Китай повинен вжити заходів щодо компаній, які, за інформацією США, допомагають оборонно-промисловому комплексу Росії.

2 червня 2024 року Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

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