Консультації у Пекіні. Україна сподівається на користь від участі КНР у Саміті миру

Андрій Сибіга та Сунь Вейдун (Фото: МЗС)

У середу, 5 червня, у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китайською народною республікою на рівні заступників міністрів закордонних справ. Українська сторона сподівається, що участь КНР у Глобальному саміті миру могла б стати нагодою для практичного внеску у досягнення миру. Про це повідомляє МЗС України.

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Від України був перший заступник міністра Андрій Сибіга, від КНР – заступник голови зовнішньополітичного відомства країни Сунь Вейдун.

Сибіга поінформував колегу про ситуацію в країні та підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Українська сторона висловила сподівання, що участь КНР у заході могла б стати "гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні".

Також заступник голови українського МЗС наголосив співрозмовнику, що єдиною основою для досягнення такого миру є формула миру президента Володимира Зеленського.

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А ще сторони обговорили актуальні питання порядку денного між країнами, намітили спільні кроки з активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення "позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці" та подальшої взаємодії у межах міжнародних організацій.

Співбесідники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права, обидві сторони зазначили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є "фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини" між Україною й КНР.

Також у межах візиту до Пекіна українська делегація зустрілася зі спецпредставником уряду КНР із питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Чень Чжоу.

29 травня президент Зеленський заявив, що РФ не зможе зірвати Саміт, хоча й "дуже старається це зробити".

2 червня 2024 року Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь. Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру в Швейцарії.

Станом на 3 червня участь у Саміті миру підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

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