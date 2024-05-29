Зеленський: Росія не зможе зірвати Саміт миру, хоча дуже старається це зробити

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не зможе зірвати Глобальний саміт миру, хоча й "дуже старається це зробити".

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Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити цей міжнародний захід, повідомив він.

Президент наголосив, що РФ вже не зможе зірвати Саміт, хоча й "дуже старається це зробити".

За словами Зеленського, країна-агресор тисне на лідерів й "відверто погрожує" різним державам дестабілізацією – це є одним із наслідків того, що світ дав Росії "забагато часу".

"На жаль, зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", – підсумував він.

21 травня Зеленський заявив, що трьома головними пунктами, які розглядатимуться на Саміті миру у Швейцарії, стануть питання, пов'язані з енергетикою, харчовою безпекою, вільним судноплавством та звільненням полонених.

Станом на 27 травня понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Саміті.

28 травня Зеленський заявив, що на Саміті учасники напрацюють деталі за трьома пунктами, а потім відповідні документи передадуть Росії.

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