Зеленский: Россия не сможет сорвать Саммит мира, хотя очень старается это сделать

Президент отметил, что страна-агрессор давит на лидеров и "откровенно угрожает" разным государствам дестабилизацией

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не сможет сорвать Глобальный саммит мира, хотя и "очень старается это сделать".

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Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить это международное мероприятие, сообщил он.

Президент подчеркнул, что РФ уже не сможет сорвать Саммит, хотя и очень старается это сделать.

По словам Зеленского, страна-агрессор давит на лидеров и "откровенно угрожает" разным государствам дестабилизацией – это является одним из последствий того, что мир дал России "много времени".

"К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – почти сто государств и международных организаций, присоединяющихся к глобальным усилиям", – подытожил он.

21 мая Зеленский заявил, что тремя главными пунктами, которые будут рассматриваться на Саммите мира в Швейцарии, станут вопросы, связанные с энергетикой, пищевой безопасностью, свободным судоходством и освобождением пленных.

По состоянию на 27 мая более 90 стран подтвердили, что примут участие в Саммите.

28 мая Зеленский заявил, что на Саммите участники наработают детали по трем пунктам, а затем соответствующие документы передадут России.

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