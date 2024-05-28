Зеленський заявив, що напрацювання за підсумками Саміту миру передадуть Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Глобальному саміті миру учасники напрацюють деталі за трьома пунктами, а потім відповідні документи передадуть Росії. Про це український лідер повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У президента запитали, чому головними пунктами обрали ядерну безпеку, продовольчу безпеку й повернення українських полонених.

"Передовсім ми хотіли знайти пункти, які не розділяють нас зі світом, і навіть з тими країнами, які балансують і не повністю підтримують Україну. Для нас дуже важливо було спиратися виключно на Статут ООН. Всі пункти базуються саме на Статуті ООН", – заявив Зеленський.

Президент сказав, що треба з чогось починати, аби залучити більшість світу і навів аналогію із "зерновою ініціативою".

"Ми пропрацювали з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і паном генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, що може бути з зерновим коридором. Після цього цей документ генсек ООН і Ердоган передали представникам РФ", – нагадав він.

Зеленський зазначив, що вихід Москви із "зернової ініціативи" був порушенням угоди не з Україною, а зі світом.

"І я вважаю, що це дуже важливий приклад. Тоді усі були обурені саме на Росію, і побачили, що все, що ми до цього говорили, було правдою. Росія ніколи не виконує те, що обіцяє. Тут те саме", – наголосив глава держави.

Він пояснив, що треба по деталях розробити усі три пункти, передати їх російським представникам, і потім подивитися, як вони їх будуть виконувати. Президент сказав, що після Саміту миру у Швейцарії можна переходити до інших пунктів.

"Але якщо три запрацюють, усе інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", – переконаний Зеленський.

21 травня Зеленський заявив, що трьома головними пунктами, які розглядатимуться на Саміті миру у Швейцарії, стануть питання, пов'язані з енергетикою, харчовою безпекою, вільним судноплавством та звільненням полонених.

Станом на 27 травня понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також: Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден не відвідає Саміт миру – Зеленський