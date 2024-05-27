Участь у Саміті миру підтвердили 90 країн

Президент сказав, що продовжує працювати з лідерами заради ширшого представництва

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", – заявив український лідер.

Зеленський подякував Санчесу за підтвердження його участі у Саміті миру.

"Цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий, надійний мир. Не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно мир. Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його захищати", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що кожен лідер, який "не хоче продовження війни та подальшої агресії Росії, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі".

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня.

16 квітня Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

24 квітня Зеленський заявив, що РФ хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

17 травня CNN повідомило, що президент Бразилії не братиме участі у Глобальному саміті миру. Влада країни "не бачить сенсу" їхати на зустріч через те, що там не буде Росії.

26 травня Reuters писало, що США братимуть участь у Саміті миру, проте поки невідомо, хто саме і якого рівня посадовець поїде на захід.

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