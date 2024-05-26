США поїде на Саміт миру, але поки не відомо, хто саме з посадовців – Reuters

Сьогодні президент Зеленський закликав Байдена та Сі взяти участь у заході

Джо Байден (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Сполучені Штати візьмуть участь у Саміті миру, повідомив неназваний американський посадовець у коментарі агенції Reuters.

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Він заявив, що США братимуть участь у саміті, проте відмовився сказати, хто саме і якого рівня посадовець поїде на захід.

Сьогодні, 26 травня, президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена й очільника Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру.

Відеозвернення Зеленський записав на згарищі друкарні у Харкові – її зруйнував російський удар.

Поки що обидва політики не коментували цей заклик.

Саміт миру має відбутися у Швейцарії 15-16 червня.

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Байден, за попередньою інформацією Bloomberg, пропустить Саміт миру заради передвиборчої кампанії.

16 квітня Сі Цзіньпін заявив, що КНР підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії. У 2023 році країна запропонувала так званий "мирний план" для України, проте в ньому нічого не говориться про звільнення окупованих Росією областей.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на Саміті миру. Станом на 15 травня 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у заході.

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