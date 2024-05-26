США поедет на Саммит мира, но пока неизвестно, кто именно из чиновников – Reuters
Соединенные Штаты примут участие в Саммите мира, сообщил неназванный американский чиновник в комментарии агентству Reuters.
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Он заявил, что США будут участвовать в саммите, однако отказался сказать, кто именно и какого уровня должностное лицо поедет на мероприятие.
Сегодня, 26 мая, президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена и главу Китайской народной республики Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира.
Видеообращение Зеленский записал на пепелище типографии в Харькове – ее разрушил российский удар.
Пока оба политика не комментировали этот призыв.
Саммит мира должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.
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- Байден, по предварительной информации Bloomberg, пропустит Саммит мира ради предвыборной кампании.
- 16 апреля Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России. В 2023 году страна предложила так называемый "мирный план" для Украины, однако в нем ничего не говорится об освобождении оккупированных Россией областей.
- 2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на Саммите мира. По состоянию на 15 мая, 50 стран подтвердили, что примут участие в мероприятии.
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