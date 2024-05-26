Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру 15-16 червня. Своє звернення до них Зеленський написав на згарищі друкарні у Харкові, зруйнованої внаслідок російського удару.

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"Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", – сказав Зеленський.

Президент сказав, що Україна стала жертвою одного з найбільших обманів з боку Росії, який був потрібен кремлівському режиму, зокрема, для підготовки війни.

"І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", – сказав він.

Саміт миру відбудеться у Швейцарії в середині червня 2024 року, Україна отримала підтвердження участі від 80 держав світу.

Мета зустрічі на рівні глав держав та урядів — виробити спільне розуміння можливого шляху до справедливого та міцного світу в Україні.

"Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", – сказав Зеленський.