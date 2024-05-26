Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира 15-16 июня. Свое обращение к ним Зеленский написал на пожарище типографии в Харькове, разрушенной в результате российского удара.

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"Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что Украина стала жертвой одного из крупнейших обманов со стороны России, который был нужен кремлевскому режиму, в частности, для подготовки войны.

"И именно поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", – сказал он.

Саммит мира состоится в Швейцарии в середине июня 2024 года, Украина получила подтверждение участия от 80 стран мира.

Цель встречи на уровне глав государств и правительств – выработать общее понимание возможного пути к справедливому и крепкому миру в Украине.

"Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира – а не паузы между ударами. Усилие мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. – сказал Зеленский.