Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру через благодійний захід у Каліфорнії – Bloomberg

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з планами американського лідера.

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Вони розповіли, що Байден відвідає благодійний захід разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Україна спільно зі Швейцарією проведе перший Глобальний саміт миру 15-16 червня. На ньому планують бути кілька лідерів країн G7, які прилетять туди після саміту в Італії. Однак ані Байден, ані віцепрезидентка Камала Гарріс, за словами джерел Bloomberg, його не відвідають.

Як вказано у графіку Байдена, він вилетить із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Там до нього також можуть приєднатись 44-й президент США Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Це свідчить про те, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії та намагається подолати перевагу свого конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа, зазначали журналісти.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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