Швейцарія закриє повітряний простір над містом, де проходитиме Саміт миру

В уряді Швейцарії зазначили, що повітряний простір закриють над містом Бюргеншток у період із 13 до 17 червня

Будівля уряду Швейцарії (Фото: Уряд Швейцарії)

Уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом країни, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня. Про це йдеться у повідомленні виконавчого органу держави.

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Як зазначили швейцарські посадовці, Військово-повітряні сили держави закриють небо над містом Бюргеншток, а Збройні сили створять допоміжну службу підтримки, щоб доповнити заходи безпеки для влади країни.

"Цей захід необхідний для забезпечення безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом, Швейцарія зобов'язана забезпечити безпеку гостей, які потребують особливого захисту", – підкреслили в уряді країні.

Безпольотна зона над Бюргенштоком діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня. Повітряний простір міста буде обмежено для руху за правилами візуальних польотів (VFR), некомерційних правил польотів за приладами (IFR), а також для безпілотних літаків.

Федеральна рада Швейцарії також схвалила розгортання до 4000 військовослужбовців держави для підтримки безпеки у місті під час проведення зустрічі світових лідерів.

Кількість солдатів, які будуть розгорнуті у Бюргенштоці, залежить від рельєфу місцевості та масштабу місії, й, зокрема, від кількості об'єктів, що підлягатимуть захисту, додали в уряді Швейцарії.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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