Швейцария закроет воздушное пространство над городом, где будет проходить Саммит мира

В правительстве Швейцарии отметили, что воздушное пространство закроют над городом Бюргеншток в период с 13 по 17 июня

Здание правительства Швейцарии (Фото: Правительство Швейцарии)

Правительство Швейцарии приняло решение о временном закрытии воздушного пространства над городом страны, где будет проводиться Глобальный саммит мира 15-16 июня. Об этом говорится в уведомлении исполнительного органа государства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как отметили швейцарские чиновники, Военно-воздушные силы государства закроют небо над городом Бюргеншток, а Вооруженные силы создадут вспомогательную службу поддержки, чтобы дополнить меры безопасности для властей страны.

"Эта мера необходима для обеспечения безопасности международной конференции высокого уровня. Согласно международному праву, Швейцария обязана обеспечить безопасность гостей, нуждающихся в особой защите", – подчеркнули в правительстве страны.

Бесполетная зона над Бюргенштоком будет действовать с 08:00 13 июня до 20:00 17 июня. Воздушное пространство города будет ограничено для движения по правилам визуальных полетов (VFR), некоммерческих правил полетов по приборам (IFR), а также для беспилотных самолетов.

Федеральный совет Швейцарии также одобрил развертывание до 4000 военнослужащих государства для обеспечения безопасности в городе во время проведения встречи мировых лидеров.

Количество солдат, развернутых в Бюргенштоке, зависит от рельефа местности и масштаба миссии, и, в частности, от количества объектов, подлежащих защите, добавили в правительстве Швейцарии.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и планирует, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

Читайте также: Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в этом году – МИД Швейцарии