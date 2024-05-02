Росія повинна взяти участь у Глобальному саміті миру, але не цьогоріч – МЗС Швейцарії

Президент Зеленський повідомив, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток, поруч з містом Люцерн

Президент Зеленський взяв участь у Саміті миру в Тирані (Фото: EPA)

Росію цьогоріч не запрошували на майбутній Глобальний саміт миру, але вона має взяти участь у наступних засіданнях. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії.

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МЗС Швейцарії зазначило, що на Глобальний саміт миру було запрошено понад 160 делегацій з усього світу, водночас Росія на цьому етапі не запрошена.

"Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – наголосили в МЗС.

Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях. Мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Для досягнення останнього засідання має намір:

→ забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення міцного миру в Україні;

→ сприяти спільному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

→ спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

2 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток, поруч з містом Люцерн.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій, а Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, яка поділяє спільні принципи.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

8 квітня видання Bloomberg повідомило, що на саміт з врегулювання війни в Україні запросять від 80 до 100 держав.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. Росія не братиме в ньому участі.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

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