Зеленський: Перший саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку

Президент зазначив, що на саміт запрошені глави держав та урядів з усіх континентів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток, поруч з містом Люцерн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, до участі в саміті запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Зеленський зазначив, що саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення миру для України відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", – наголосив президент.

Зеленський заявив, що правила, закріплені у Статуті ООН, захищають усі держави від нападу і насильства. І обов’язок світової спільноти – захищати їх реальними діями, а не словами, зазначив український лідер. Саме про це, за його словами, йтиметься на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

8 квітня видання Bloomberg повідомило, що на саміт з врегулювання війни в Україні запросять від 80 до 100 держав.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. Росія не братиме в ньому участі.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

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